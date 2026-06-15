東京女子医大病院で2014年、手術後に「禁忌」とされた鎮静剤を大量投与された2歳男児が死亡した医療事故で、業務上過失致死罪に問われた元研修医を無罪とした東京地裁判決が15日までに確定した。東京地検が控訴断念を表明した。