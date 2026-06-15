13日、TOYOTA ARENA TOKYOで、国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の授賞式が開催された。【映像】サカナクション「やったー！」→笑いと拍手に包まれる瞬間「MUSIC AWARDS JAPAN」は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す」をコンセプトにした音楽賞で、音楽関係者約5000人の投票によって、各賞の最優秀作品やアーティストが決まる。全78部門の受賞結果が発表され、主要6部門では、最優秀楽曲賞にサカナク