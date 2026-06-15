サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、８大会連続８度目の出場となった日本が米テキサス州ダラスで１次リーグＦ組の初戦に臨み、準優勝３度のオランダと２―２で引き分け、勝ち点１を手にした。久保、けがの具合は…初戦で貴重な勝ち点１を手にした日本だが、久保の状態が心配だ。１トップ下のシャドーで先発し、堂安らと連係しながら攻守に奮闘したが、後半にドリブルを仕掛けた際