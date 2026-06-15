フォークシンガー松山千春（70）が14日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会に出場しているサッカー日本代表について言及した。前段で、オランダ戦に向けて日本代表へエールを送りつつ「優勝とかいってるんだからさ、これまたびっくりだよな」と切り出した。「どこから優勝が出てくるのかっていったら、今までJリーグでやってた連中が日本代表になってっていう