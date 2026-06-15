アメリカのトランプ大統領の80歳の誕生日にあわせ、ホワイトハウスでは史上初となる格闘技イベントが行われています。80歳を迎えたトランプ大統領の誕生日に当たる14日、ホワイトハウスでは敷地内に特設されたアリーナで総合格闘技団体「UFC」の試合が行われています。アメリカの建国250周年を祝う事業の一環との位置付けですが、ホワイトハウスでのプロスポーツイベント開催は史上初めてです。トランプ氏が主催するこのイベントの