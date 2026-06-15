「コボちゃん」「サザエさん」の制作に携わったアニメ演出家・監督の森田浩光さんが4日、死去した。15日、アニメ制作会社エイケンが公式サイトで発表した。森田さんはキャリア序盤は手塚治虫さんの設立した虫プロダクションで作画を担当。「鉄腕アトム」「ムーミン」などにも参加した。▼全文弊社作品にて多大なるご尽力をいただきましたアニメーション演出家・監督の森田浩光氏が、2026年6月4日にご逝去されました。森田氏は、199