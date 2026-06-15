【第51話】 無料公開期間：6月28日まで 第51話を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは6月15日、牛乳麦ご飯氏によるマンガ「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」第51話「ボーイッシュ彼女を友達に紹介するのがうれしすぎる」の無料公開を「ガンガンONLINE」にて開始した。公開期間は6月28日まで。 第51話では、大地が自分の学校の文化祭で、友人にあきらを紹介する。しか