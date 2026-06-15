14日夕方、八峰町峰浜字カッチキ台でクマが目撃されました。能代警察署の調べによりますと14日午後5時35分ごろ、八峰町峰浜字カッチキ台でクマ1頭がいるのが目撃されました。クマの体長は約1メートルです。目撃場所はJR五能線沢目駅や峰浜小学校がある地域で、国道101号が通っています。