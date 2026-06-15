「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午前１０時現在で、ベースが「売り予想数上昇」で５位となっている。 １５日の東京市場で、ベースは３営業日ぶりに反発しているものの戻りは限定的。５月１５日に発表した２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算が減収減益となったことが尾を引いているようで、前週末１２日には年初来安値となる２８４３円をつけた。