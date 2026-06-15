サムコが続急騰し年初来高値を更新している。前週末１２日の取引終了後に、２６年７月期の単独業績予想について売上高を１０２億円から１０７億８５００万円（前期比１５．４％増）へ、営業利益を２４億６０００万円から２６億３１００万円（同１２．３％増）へ、純利益を１７億２０００万円から１９億１９００万円（同１３．１％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を６０円から７５円へ引き上げたことが好感されている