瀬戸内地方は、湿った空気の影響で雲が広がっています。昼過ぎも曇りですが、夕方以降は次第に晴れるでしょう。日中の最高気温は岡山で28度、津山と高松で27度の予想です。14日よりもやや気温が高くなるでしょう。 16日は高気圧に覆われて、おおむね晴れる見込みです。朝の最低気温は岡山と高松で19度、津山で16度でしょう。日中の最高気温は岡山と津山で28度、高松で27度の見通しです。この時期らしい気温になるでしょう。 17日