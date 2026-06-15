午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２６６、値下がり銘柄数は２５０、変わらずは３９銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に電気機器、建設、金属製品、空運、非鉄金属、機械など。値下がりは食料のみ。 出所：MINKABU PRESS