4月にのNAB Show 2026で存在が明らかになり、チラ見せしながら少しずつ情報が公開されてきたInsta360の小型ジンバルカメラ「Luna Ultra」。 心待ちにしていたユーザーも多いと思うが、ついに発売日が6月20日（月）20時00分に決定！ 渋谷で開催されたお披露目イベントで実際に触ってきたので、ファーストインプレッションとしてまとめる。 ボディーカラーはブラックとホワイトの2種類。