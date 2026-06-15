警察は、山形県酒田市で物置小屋に放火したとして逮捕・起訴された２３歳の男を再び逮捕したと発表しました。 山形県酒田市駅東や東泉町では、3月末から先月上旬にかけて連続放火とみられる不審火が５件相次ぎ発生しました。 警察は先月、窃盗容疑で逮捕していたこの男を、このうち1件の放火事件に関与した疑いが強まったとして、建造物侵入と非現住建造物等放火の疑いで逮捕していました。 男は今回、窃盗や器物損壊の疑いで再