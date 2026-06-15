オランダ戦で久保建英が負傷交代した日本代表に、韓国メディアが心配を寄せている。【写真】“後ろから体当たり”され脊椎負傷…担架で運ばれる日本人選手『OSEN』は6月15日、「“本当に最悪だね？”三笘＋南野＋遠藤まですべて抜けた日本…オランダ戦でエース久保まで膝負傷」と見出しを打ち、「ワールドカップ優勝に自信を持つ日本が“ケガの悪霊”に悩まされている」と報じた。日本は同日行われた北中米ワールドカップ・グルー