ワールドカップ優勝を公言する日本が強豪オランダと引き分けた。韓国メディア『OSEN』が「“日本はキング・オブ・アジア”鎌田大地が劇的な同点ゴール…日本、優勝候補オランダと2-2引き分け」と題して報じている。【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…韓国美女アナの大胆ビキニSHOT森保一監督率いる日本代表は6月15日（日本時間）、米テキサス州アーリントンのAT＆Tスタジアムで行われた北中米ワールドカップ・グループF第1節で