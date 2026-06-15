ヴァイオリニストの竜馬が14日、自身のInstagramを更新し、サッカー日本代表の森保一監督（57）へ向けて制作した世界に一枚だけのCDを直接手渡したことを報告した。あわせて、森保監督のためだけに制作したオリジナル楽曲「その先へ」を披露したことを明かした。 竜馬は、大河ドラマ「龍馬伝」「天地人」や映画「ALWAYS 三丁目の夕日」「海猿」など300本以上の映像作品の演奏に携わるヴァイオリニスト。2025年に東京ド