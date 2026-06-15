日本サポーターの振る舞いが、再び世界の注目を集めている。日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦。激闘の末、２−２のドローで勝点１を獲得した。白熱した一戦の終了後、話題となったのはピッチ上だけではない。スタンドでは日本サポーターがゴミ袋を手に、座席周辺の清掃活動を実施。その光景は、これまでも数々の国際大会で見られ、世