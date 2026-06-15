【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ILLIT（アイリット）初のライブツアーの日本公演『ILLIT LIVE ‘PRESS START♡’in JAPAN』が、6月13日・14日の愛知公演を皮切りに開幕した。13日の初日公演では、日本2ndシングル「I Got Your Back」のリリースをサプライズ発表。7月26日に音源配信、7月29日にCDリリースが決定した。 ■「最初のスタートボタンをしっかり押せた」（ILLIT） ILLITは、