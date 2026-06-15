【写真＆動画】キャスケットを着用した阿部亮平／阿部亮平の過去の帽子コーデ 他 Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。6月14日に出演した『日曜くりぃむ雑学』（テレビ朝日系）のオフショットを公開し、注目を集めている。 ■阿部亮平のキャスケット姿に「かわいい」の声殺到 公開された写真では、阿部がデニムジャケットにブラウンのキャスケットを合わせたコーディネӦ