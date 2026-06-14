タレント明石家さんまが13日放送のMBSラジオ『ヤングタウン土曜日』（土曜22時）に出演。9日に肺炎のため86歳で死去した女優中村玉緒さんを偲んだ。さんまは生前の玉緒さんとの思い出を振り返りながら、「お母さん、どうもありがとうございました。感謝しかありません」と別れの言葉を口にした。 『からくりTV』での共演振り返る 【画像】６月13日放送のMBSラジオ『ヤングタウン土曜日』 冒頭から「暗い話なるかもしれま