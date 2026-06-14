お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、13日のニッポン放送ラジオ『オードリーのオールナイトニッポン』（土曜25時）に出演。自身の小説『青天』が直木賞候補にノミネートされた際の裏側を語った。 「直接電話で話したいなんて、大問題が起きた時しかないのよ」 【画像】６月13日のニッポン放送ラジオ『オードリーのオールナイトニッポン』 若林は当時の状況に