chilldspotの新曲「ドラマ」が、7月7日(火)21:00スタートするフジテレビ系7月期新火曜ドラマ『さよならノワール』の主題歌に決定した。 chilldspotがフジテレビ系連続ドラマの主題歌を担当するのは、今回が初となる。 『さよならノワール』は、池袋を舞台に、警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室に所属する元“マル暴”刑事と心理学者が、犯罪被害者や遺族に寄り添い、再び人生の歩みを進める