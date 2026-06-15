SUPER☆GiRLSの新曲「Sunset Kiss」のMusic Videoが公開された。 「Sunset Kiss」は約2年ぶりとなる、ファン待望32枚目のシングル表題曲。 【MV】SUPER☆GiRLS ( スパガ )「Sunset Kiss」Music Video ひと夏の恋の記憶を情景豊かに綴りながら、爽やかな夏感の中に、どこか胸を締めつけるような切なさを感じさせる、SUPER☆GiRLSの新たな魅力が詰まった楽曲だ。 公開された「Sunset Kiss」Music Videoは、2019年リ