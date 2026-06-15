15日11時現在の日経平均株価は前週末比3579.12円（5.42％）高の6万9599.16円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1266、値下がりは250、変わらずは39と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を652.47円押し上げている。次いで東エレク が630.55円、アドテスト が516.51円、イビデン が216.22円、キオクシア が203.21円と続く。 マイナス寄与度は9.65円の押し