15日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝160円21銭前後と、前週末午後5時時点に比べ7銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝185円80銭前後と41銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース