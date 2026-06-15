明治が、特別な楽しい時間や思い出を生んできた日本の“ハレの日”（季節の催事）をお菓子で盛り上げ・アップデートする「NEW OKASHI PROJECT」の旗振り役として、7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERを「明治おかし大使」に引き続き起用し、３年目の活動を開始する。 この夏の企画テーマは“チョコかき氷”。最高気温40℃以上の日の名称が「酷暑日」に決定されるなど、今年も厳しい暑さが予想される中