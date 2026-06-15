女優の比嘉愛未が、14日、都内でエッセイ集『またね。』(講談社)の発売イベントを開催した。 今作は「仕事」「恋愛」「結婚」「年齢」「家族」「価値観」など、25篇の多彩なテーマで、これまで明かされてこなかった比嘉の本音が綴られている。エッセイのほか、故郷・沖縄の思い出の地を巡る最新のフォトストーリーやQ＆Aも収録。昨年にデビュー20周年を迎え、６月14日に40歳という節目の時期を迎え