中国のスポーツメディア・直播吧は15日、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会でアジアの出場チームがいまだ無敗を守っていると伝えた。記事は、同日に行われたグループF第1戦で日本がオランダと2-2で引き分けたことを紹介。「われわれ（アジア）のいくつか（の国）は強すぎる。アジアのチームはいまだ無敗を保っている」と伝えた。これまでグループAでは韓国がチェコに2-1で勝利、グループBではカタールがスイスと1-1