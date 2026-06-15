◇プロ野球セ･パ交流戦西武1ー0巨人（6月14日、ベルーナドーム）交流戦で8つの盗塁を成功させた巨人の浦田俊輔選手。交流戦最終戦を終え、「いい盗塁もあったんですけど・・・」と振り返りました。「いい盗塁もあったんですけど、きょうみたいなけん制アウトだったり、アウトになったらダメなところでアウトになる盗塁が何個かあったので、反省の方が大きいですね」この日は0-1で迎えた8回1アウトの場面で、ピッチャーのグラブを