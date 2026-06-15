アメリカ中西部ミズーリ州で小型の航空機が墜落し、乗客と乗員あわせて12人全員が死亡しました。【映像】墜落し激しく損傷している小型機（複数カット）地元当局によりますと14日、ミズーリ州カンザスシティーの南に位置するバトラー・メモリアル空港付近で小型の航空機が墜落し、パイロット1人と乗客11人のあわせて12人全員が死亡しました。アメリカメディアによりますと、乗客はスカイダイビングをする予定だったというこ