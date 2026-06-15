バレーボール女子の人気選手、野中瑠衣（２４）＝ヴィクトリーナ姫路＝が１４日、インスタグラムを更新。フォーマルなワンピース姿の写真を投稿した。野中は結婚式に招待されたことも伝え、新郎新婦を祝福。白いフラワー刺繍入りのネイビーのワンピースで、「桂家から代々受け継いだものでございます＠ｄｉｏｒ」と記した。