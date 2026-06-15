【アムステルダム＝上杉洋司】日本と引き分けに終わったオランダのサポーターは、２度のリードを追いつかれた展開を悔しがりながらも、最後まであきらめなかった日本を称賛した。首都アムステルダムのバー「ハンネケス・ブーム」ではパブリックビューイングが行われ、オランダのシンボルカラーのオレンジ色のユニホームを着たサポーターら数百人が大きな声援を送った。試合終盤には勝利への期待から「ホーランド（オランダ）」