オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下が、国王夫妻と共にワールドカップの日本対オランダ戦を観戦される様子が公開されました。【映像】両陛下とオランダ国王夫妻の笑顔の集合ショットサムライブルーのタオルを首にかけられた両陛下とオランダ代表のオレンジのタオルをかけたアレキサンダー国王夫妻が笑顔を見せています。オランダ王室が公開したのは、両陛下と国王夫妻がワールドカップの日本対オランダ戦を観戦している際