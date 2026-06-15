【牧元一の孤人焦点】歌手で俳優の高岡早紀（53）が6月13日、名古屋市のメニコンシアターAoiでライブを行った。2曲目「メイン・テーマ」。薬師丸ひろ子が42年前に主演映画で歌った主題曲のカバー。原曲はゆったりとしたバラードだが、軽やかなテンポのラテン風になっていて、オリジナル曲のようだ。高岡は2月、大阪市のフェスティバルホールで開催された「名曲コンサートin大阪」でこの曲を披露した。その時はAHundred