◇米女子ゴルフツアーダウ選手権最終日（2026年6月14日ミシガン州ミッドランドCC＝6301ヤード、パー70）ダブルス戦の最終ラウンドがフォアボール（各自のボールでプレーしていい方のスコアを採用）で行われ、4位から出た渋野日向子（27＝サントリー）＆勝みなみ（27＝明治安田）組は6バーディー、1ボギーの65で回り、通算12アンダーで5位に入った。「HinaMina」が好連係で好スコアをマークした。渋野は「前半は悔しい