１５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、安（早坂美海）の結婚が微妙な方向へ。ネットでは、まさかの槇村巻き返しの可能性を指摘する声が上がり始めた。この日の「風、薫る」では、安が槇村の兄・宗一との結婚に向け、両家の顔合わせに行く事に。だが環の様子がおかしいことにりん（見上愛）が気付く。安は「結婚、先に延ばせないかな」と言い出すも、母の美津（水野美紀）は「何を言ってるんです」と取り合