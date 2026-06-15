お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が14日、自身のアメブロを更新。長女・にこりちゃんが今年初めての水遊びを楽しむ様子を公開した。【映像】西野未姫の家族ショット（複数カット）2022年11月、元AKB48のメンバーでタレントの西野未姫との結婚を発表し、“31歳差婚”が話題になった山本。2024年10月17日に第1子となる長女・にこりちゃん、2026年5月8日には第2子の長男・頑馬（がんば）くんが誕生していた。この日は「梅雨