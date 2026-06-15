米ミズーリ州西部の空港で14日、飛行機が離陸直後に墜落し、操縦士と乗客11人が死亡した/Mid America Live News via CNN Newsource（CNN）米ミズーリ州西部の空港で14日、飛行機が離陸直後に墜落し、操縦士と乗客11人が死亡した。当局が明らかにした。米国で起きたスカイダイビング機の墜落事故としては過去数十年で最悪規模となった。米連邦航空局（FAA）によると、飛行機は午前11時35分ごろ、バトラー記念空港を離陸した。しかし