結果に飢えるサイドバック――。アビスパ福岡のＤＦ橋本悠（２４）は、鳥栖アカデミーから福岡大を経てプロ入りした。１００年構想リーグでは、２月の神戸戦でプロ初ゴールとなる直接ＦＫを決めるなど、ＤＦながら２得点をマークした。さらなる飛躍を目指す若きＤＦに迫った。――昨季は涙を流した試合もあった橋本なかなか勝てない時期が続いてサポーターの期待に応えられない悔しさがあった。同時に、自分がまだチームの