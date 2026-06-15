開催中の北中米Ｗ杯で、限定版コンドームが脚光を浴びている。五輪では毎大会、性感染症の予防を目的に選手村で大会組織委員会が選手向けにコンドームを配布することが話題になっているが、Ｗ杯では選手村がないこともあり?公式コンドーム?は登場していない。一方で、開催都市では世界中から多くのファンやサポーターが押し寄せることもあり、コンドームビジネスが活況を呈している。英メディア「ニードトゥーノウ」は「ワ