【にふぉるめーしょん モンスターハンター シールウエハース】 6月15日 発売 価格：149円 バンダイは、食玩「にふぉるめーしょん モンスターハンター シールウエハース」を6月15日に発売した。価格は149円。 2等身サイズのデフォルメデザインを使った「にふぉるめーしょん」シリーズの新商品が発売さ