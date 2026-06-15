6月8日放送のラジオ番組『ナイツザ・ラジオショー』（ニッポン放送）に、ペナルティ・ヒデさん、ワッキーさんがゲスト出演。2人は名門・市立船橋高校サッカー部の先輩後輩（ヒデさんが1学年上）の間柄で、ヒデさんは漫画『キャプテン翼』の連載が始まる前からボールを追いかけていた、芸能界きっての「サッカー古参組」だと話していました。同番組では、現在のJリーグチェアマンである野々村芳和さんが、ヒデさんの1学年下（