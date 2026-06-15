【感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第二弾】 開催期間：6月15日～6月30日 あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」において、フェア「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026」第二弾を6月15日より開催する。 6月はスシローの創業月。これを記念し、通常よりもお得に商品を楽しめるフェア「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026」