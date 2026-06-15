「（天皇陛下は）国民のみなさまの理解や納得を得られるものとなるように願われているのではないかと拝察している」11日の定例会見で、そう語ったのは黒田武一郎宮内庁長官。この前日に「立法府の総意」がとりまとめられたことについて、黒田長官は天皇陛下や秋篠宮さまにご報告したという。天皇陛下がどう受け止められたかについて質問された長官は、冒頭のように語った。「衆参両院の各党・会派の代表が話し合った全体会議では、