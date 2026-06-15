W杯日本―オランダサッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。試合終了後、キャプテンの板倉滉が手に携えた物に感動が広がっている。サッカー強国オランダ相手に屈せず、引き分けに持ち込んだ日本。試合後、会場に駆け付けたファンに挨拶へ出向いたイレ