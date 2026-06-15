6月8日、毎年9月に行われる男子プロゴルフトーナメント『フジサンケイクラシック』の開催が中止されることが明らかになった。歴史のある大会の中止に、ネット上では悲しみの声が続出していた。同大会は、‘73年から続く日本ゴルフツアー機構（JGTO）公認のトーナメントとして知られ、50年以上に渡ってさまざまなゴルフプレイヤーに活躍の場を与えてきた。「同大会は、フジテレビ、産経新聞、サンケイスポーツ、文化放送、ニッポン