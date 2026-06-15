猫の里親になるための審査が厳しい理由3つ 猫の里親募集に応募しようと思ったものの、審査の厳しさに諦めてしまったという人もいるかもしれません。猫の里親になるための審査が厳しいのは、次の理由があるからです。 1.保護団体の責任があるから 猫を保護した団体は、その猫に対して責任を負っています。里親募集の際に審査を厳しくするのは、保護団体が責任を果たすために必要なことなのです。 保護団体では