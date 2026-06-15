これは友人A子から聞いた話です。世話好きな義母の“親切”に助けられていたA子。しかし冷蔵庫の整理や洗濯方法、育児への口出しなど、確認なしに生活へ踏み込まれることが増え、違和感が積み重なっていきました。決定的だったのは留守中の模様替え。そこで初めて「勝手に変えないでほしい」と伝えたことで関係に変化が生まれます。善意でも境界線は必要だと気づいたエピソードです。 優しい義母に感じた安心感 結婚後