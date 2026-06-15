高市首相の「中傷動画」疑惑が大炎上。そんな中、高市首相はG7サミット出席などのために日本を離れ、14日朝に最初の訪問国である英国に到着した。どうも高市官邸は「外交話で醜聞を吹き飛ばす思惑がある」（官邸事情通）。早速、高市首相本人と内閣広報官はSNSでのアピールに躍起である。【もっと読む】Xアカウント「内閣広報官（色々投稿試し中）」本格運用開始で蒸し返された佐伯耕三氏の“黒歴史”高市首相本人は13日、〈こ